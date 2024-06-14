Сотрудники компании сообщили, что проблемы с безопасностью нанесли серьезный ущерб. Хакеры стремились полностью уничтожить данные и запустили вирус-шифровальщик на сервера, передает Mash Siberia.

Благодаря тому, что в компании нечасто создавали резервные копии данных (бэкапы), значительную часть информации удалось восстановить вручную. В противном случае пришлось бы восстанавливать программное обеспечение с нуля.

В настоящее время инфраструктуру восстанавливают, но процесс идет медленно. У IT-специалистов нет четкой цели, к которой они должны прийти, поэтому им приходится постоянно перерабатывать и адаптироваться к новым задачам.

Ранее сообщалось, что СДЭК начал выдавать посылки в Алтайском крае и по всей стране.

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