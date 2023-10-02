Секс-госпожа заставила мужчин заплатить ей 15 млн рублей просто так

Американская госпожа рассказала, что зарабатывает 150 тыс. долларов (15 млн рублей) в год просто игнорируя мужчин, передает Lenta.ru.

Девушка занимается финансовой доминацией. Ее клиенты просто платят ей деньги и получают от этого удовольствие.

Отмечается, что в основном это мужчины, которые могут позволить себе все. При этом секс с госпожой в таких "отношениях" не требуется.

Однажды доминатрикс попросила одного парня привезти ей 300 долларов и пончики. Они встретились на парковке и девушка даже не заговорила с ним.

Другой мужчина опоздал на видеозвонок и тогда госпожа решила его проучить. Она заявила, что позвонит его отцу и секретарше. Через пять минут он прислал ей номер своего счета в банке и код.

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