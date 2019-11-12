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Жизнь

Секс-тренер Настя Рыбка собралась идти в большую политику и хочет быть лучше Бузовой

Настя Рыбка, ставшая известной после скандала с олигархом Дерипаской, решила стать депутатом своего родного города Бобруйска. Рыбка пообещала «быть лучше Бузовой» и объяснить школьницам, что «можно не рожать в 16», в интервью программе «Центральное телевидение», пишет Stolica-s.su.

Настя Рыбка.
Настя Рыбка.
www.instagram.com/nastya_rybka.ru

«У меня много интересов, помимо секса, я очень разносторонний человек. А вообще сейчас в политику идут все кому не лень, так почему не я? — сказала Рыбка.

Секс является важной частью культуры семьи, считает Настя и намерена заниматься вопросами образования, в том числе объяснять школьникам основы сексуальной жизни.

«Сначала мы хотели сделать партию сидевших, потом партию сидевших женщин, — говорит девушка, объясняя, как пришла к политике. — Потом просто партию женщин, затем партию эскортниц, а потом решили просто заняться реформами в образовании».

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