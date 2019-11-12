Секс-тренер Настя Рыбка собралась идти в большую политику и хочет быть лучше Бузовой

«У меня много интересов, помимо секса, я очень разносторонний человек. А вообще сейчас в политику идут все кому не лень, так почему не я? — сказала Рыбка.
Секс является важной частью культуры семьи, считает Настя и намерена заниматься вопросами образования, в том числе объяснять школьникам основы сексуальной жизни.
«Сначала мы хотели сделать партию сидевших, потом партию сидевших женщин, — говорит девушка, объясняя, как пришла к политике. — Потом просто партию женщин, затем партию эскортниц, а потом решили просто заняться реформами в образовании».