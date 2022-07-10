Семья Шайфуллиных из Табунского района победила в творческом конкурсе «Семья года — 2022», который состоялся в рамках V форума молодых семей Алтайского края. Об этом сообщает Краевой дворец молодежи .

Участники мероприятия выступили с творческими номерами. Для презентации семьи у каждого из участников было по пять минут. За это время им нужно было продемонстрировать зрителям свои творческие способности и рассказать об увлечениях.

Алина Шайфуллина призналась, что ее супруг нисколько не сомневался в победе.

«Муж был уверен в победе. Так и получилось. Победа прибавила сил. Мы очень рады, эмоции через край! Форум порадовал и нас, и детей», — рассказала Алина Шайфуллина.

Также были вручены и дополнительные награды. Так, «Самой креативной семьей» стали Дешевых из Петропавловского района, «Самой спортивной семьёй» — Кылосовы из Бийска, «Самой трудолюбивой семьёй» — Тарасовы из Новичихинского района, а «Самой дружной семьёй» — Коробовы из Барнаула.

Напомним, барнаульцы приняли участие в чемпионате по переносу жен, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие состоялось в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» 9 июля. Несколько семей в рамках турнира преодолели дистанцию с препятствиями, чтобы выявить сильнейших.