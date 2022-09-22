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Жизнь

22 сентября — Всемирный день слонов. Милые факты о самых крупных млекопитающих

22 сентября в мире отмечают день слонов. Праздник установили по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. Altapress.ru рассказывает милые и интересные факты об этих толстокожих великанах. .

Слоны.
Слоны.
открытые источники в интернете

1. Африканский слон не зря признан самым крупным млекопитающим, жившим на Земле. Средняя масса его тела — 5 тон, а длина туловища — 6−7 метров. А в их хобботе может поместиться до 8 л воды.

2. Ученые выяснили, что слонам присуще самосознание. Они переживают разные чувства и эмоции, похожие на человеческие. Эти животные грустят, если в их стаде случается беда, и радуются хорошим событиям. Слоны умеют даже улыбаться.

Слон в национальном парке Пиланесбург.
Слон в национальном парке Пиланесбург.
fishki.net

3. У слонов отличная память. Они могут узнать своих родственников и друзей даже после долгой разлуки. А еще долго помнят как хорошее, так и плохое.

4. Буддисты почитают слонов, как символ долголетия, осмотрительности и благоразумия.

5. У слонов царит матриархат — стада возглавляют многоопытные самки.

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