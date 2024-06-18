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Жизнь

Серия магнитных бурь обрушится на Землю 18 июня. Последствия

Новый образовавшийся активный центр вспышек на Солнце тревожит ученых: от него ожидают мощного воздействия на землян, сообщает "Единство".

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Сильные геомагнитные всплески начнутся уже 18 июня. Сейчас на Солнце гремят вспышки С и М класса.

Всего за 4 дня активность на звезде выросла с нуля до одной из самых крупных в этом солнечном цикле. Специалисты ждут развития событий и первых вспышек X класса.

Согласно прогнозам, 18 июня на Земле ожидаются магнитные встряски силой в 4 балла. Однако к вечеру геоудары ослабят хватку.

Суперпятно

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, на Солнце образовалось суперпятно. Оно может привести к сильным магнитным бурям на Земле в текущую неделю.

Пятно растет в размерах день ото дня. За 4 дня оно разрослось с нуля до самой крупной области в нынешнем солнечном цикле.

Ранее на фоне штормпрогноза на сибиряков обрушилась магнитная буря.

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