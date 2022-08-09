9 августа
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Жизнь

Серого варана будут разводить в Барнауле

Алтайский зоолог Николай Крымов будет проводить в Алтайском крае серых варанов по собственной программе.

Варан
Варан
СС0

Редких ящеров — трех самцов и двух самок — отловят в Киргизии и привезут в Барнаул.

Здесь специалисты будут разводить их в неволе. Отмечается, что подобным в мире еще никто не занимался.

«Программа разработана ради сохранения биоразнообразия на планете Земля. Серый варан обитает на территории наших ближайших соседей — всех прикаспийских государств. Это крайне редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения», — говорит зоолог.

При удачном исходе Алтайский край станет первым в мире местом, где выведут этот вид ящера, пишет пресс-служба регионального правительства.

Ранее Подмосковья вынес погулять на детскую площадку удава. Оценили не все.

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