Серого варана будут разводить в Барнауле

Редких ящеров — трех самцов и двух самок — отловят в Киргизии и привезут в Барнаул.
Здесь специалисты будут разводить их в неволе. Отмечается, что подобным в мире еще никто не занимался.
«Программа разработана ради сохранения биоразнообразия на планете Земля. Серый варан обитает на территории наших ближайших соседей — всех прикаспийских государств. Это крайне редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения», — говорит зоолог.
При удачном исходе Алтайский край станет первым в мире местом, где выведут этот вид ящера, пишет пресс-служба регионального правительства.
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