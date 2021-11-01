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Жизнь

Шерзодхон Муталлибзода разработает шоколад с дикоросами по запросу Алтайского края

Аспирант МГУТУ им. К.Г. Разумовского Шерзодхон Муталлибзода разработал проект по производству диетического шоколада, обогащенного витаминами группы В, сообщило минобрнауки России. Такие сладости помогут людям с нарушением фолатного цикла.

Шоколад.
Шоколад.
unsplash.com

Вместо сахарозы в шоколаде используются сахарозаменители — ксилит и стевия.

Особенность рецептуры в том, что еще никто не обогащал пищевые продукты, по крайней мере в России, активными формами витаминов группы В — В9, В12 — метилфолатом и метилкобаламином.

Фолатная недостаточность приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также дефектов плода у беременных женщин.

По мнению ученых МГУТУ, продукты, разработанные с учетом этих особенностей, позволяют компенсировать нарушение пищевого статуса, вызванное генетическими изменениями.

«Сейчас по запросу правительства Алтайского края Шерзодхон Муталлибзода разрабатывает серию рецептур шоколада с дикоросами. В их производстве использовано уникальное алтайское сырье: дикорастущие жимолость, брусника, крыжовник, боярышник, корень бадана», — говорится в сообщении.

Новой технологией витаминизированного шоколада заинтересовались представители бизнеса.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае будут делать пельмени идеальной формы.

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