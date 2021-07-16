В Алтайском крае будут делать пельмени идеальной формы

Специалисты придумали использовать для сортировки фотосепаратор. Сначала инженеры напечатали модели пельменей на 3D-принтере и протестировали технику на них.
В результате специалисты получили пельмени правильной формы, без лишних кусочков мяса и теста.
Такая совместная работа отечественных машиностроителей и производителей пищевых продуктов помогает модернизировать и улучшать оборудование и наращивать темпы производства, подчеркнули в АлтаКАМ.
Ранее алтайские ученые получили патент на способ получения мягкого сыра с пантами, который повышает выносливость и положительно влияет на кожу, волосы и ногти, а также придумали диетический квас.