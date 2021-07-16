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Жизнь

В Алтайском крае будут делать пельмени идеальной формы

Инженеры компании «СиСорт» и «Аби Продакт» в Алтайском крае решили проблему сортировки пельменей, сообщила пресс-служба краевого правительства со ссылкой на кластер аграрного машиностроения (АлтаКАМ).

Путин лепит пельмени.
Путин лепит пельмени.
kremlin.ru

Специалисты придумали использовать для сортировки фотосепаратор. Сначала инженеры напечатали модели пельменей на 3D-принтере и протестировали технику на них.

В результате специалисты получили пельмени правильной формы, без лишних кусочков мяса и теста.

Такая совместная работа отечественных машиностроителей и производителей пищевых продуктов помогает модернизировать и улучшать оборудование и наращивать темпы производства, подчеркнули в АлтаКАМ.

Ранее алтайские ученые получили патент на способ получения мягкого сыра с пантами, который повышает выносливость и положительно влияет на кожу, волосы и ногти, а также придумали диетический квас.

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