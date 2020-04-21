Штраф Депардье за нарушение самоизоляции в Новосибирске оказался фейком

Сибирские СМИ распространили фейк о штрафе французского актера Жерара Депардье за нарушение самоизоляции в Новосибирске, пишет « Тайга.инфо ».

Напомним, в 2018 году Депардье получил прописку в Новосибирске. Тогда сообщалось, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, связанный с дистрибуцией и производством продуктов питания.

Как отмечает издание, сразу несколько СМИ опубликовали новость о том, что Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал Депардье за «нарушение режима самоизоляции».

«Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал актёра Жерара Депардье на 1500 рублей за выгул собаки в окрестностях Льежа (Бельгия). Согласно действующему в регионе закону, выгул собак разрешен на расстоянии не более 100 метров от места жительства. Как пояснили в полиции, поводом для штрафа стало видео, опубликованное актером на своей странице в соцсетях», — говорится в первоисточнике.

Таким источником стало информационное агентство, которое «специализируется на написании сатирических и шуточных новостей».

Сообщение о том, что Ленинский райсуд оштрафовал Депардье появилось 8 апреля 2020 года. Снизу подпись: «Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Ранее Депардье в «Вечернем Урганте» высказался о Новосибирске и Томске.