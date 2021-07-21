Сибиряк получил 6 лет особого режима по решению «заминированного» суда

В Красноярском крае мужчину осудили за дестабилизацию деятельности органов власти путем ложного сообщения о минировании суда, сообщает региональная прокуратура.

В 2020 году 51-летнего мужчину поймали за рулем в состоянии опьянения. В октябре суд должен был рассмотреть это правонарушение.

«Желая сорвать судебное заседание, используя принадлежащий другому лицу сотовый телефон, сообщил в службу 112 заведомо ложные сведения о нахождении в Ачинском городском суде взрывного устройства», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленника вычислили полицейские — завели новое дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

Ачинский горсуд отправил сибиряка в колонию особого режима на 6 лет и 2 месяца — за «опасность гибели людей, в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Ранее сообщали про жителя Бийска, который позвонил в полицию с первоапрельской шуткой про бомбу в доме.