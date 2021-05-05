Сибиряки при помощи водки, пакета и веревки вернули людям веру в дружбу

Для доставки алкоголя потребовались пакет и веревка. Весь процесс снял на видео местный житель и опубликовал в сообществе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

На кадрах пьяный мужчина подходит к дому, где на балконе четвертого этажа его уже поджидает «узник квартиры».

Сибиряк перелил часть содержимого своей бутылки в пустую и бережно уложил в пакет, который поднял на веревке оказавшийся в заточении друг.

«Красавчики. Друг познается в беде. Радует, что между выпиваками есть хоть такая дружба… что нельзя сказать о нормальных людях — одни вокруг предатели», — отметили в комментариях к записи.

Жители города не осудили любителей выпить. Наоборот, их воодушевил поступок мужчины, который помог пленнику и «вернул веру в дружбу».

Кстати, ранее пообещали, что россиян будут забирать в вытрезвители даже из собственных квартир.