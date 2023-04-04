Сын губернатора Красноярского края находится в России

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс заявил, что он находится в России, сообщают РИА Новости.

Несколько дней назад в итальянской газете La Stampa появились сообщения о его побеге из-под домашнего ареста. 4 апреля стало известно, что мужчина находится в России.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — сказал он.

Напомним, что Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года. Министерство юстиции США обвинило его в уклонении от санкций и отмывании денег.

22 октября представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса. Уже 28 октября московский суд заочно арестовал Артема по уголовному делу о незаконной легализации денег.

Информация о побеге появилась 24 марта. Губернатор Красноярского края прокомментировал исчезновение сына.