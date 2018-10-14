Синоптики обещают снег на 14 октября в Алтайском крае

Днем местами ожидается дождь. Ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с. В Барнауле похолодает до +7…+9 градусов. Ночью обещают осадки в виде дождя и мокрого снега, появление временного снежного покрова, гололед. Ветер западный, 9−14 м/с, порывы до 19 м/с.
Холодная погода продержится и всю следующую неделю. Ночью в понедельник в регионе будет 0…-5 градусов, а днем +6…+11. Кратковременное потепление ожидают во вторник по южным и восточным районам края. Из-за снега, ветра и похолодания в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение.