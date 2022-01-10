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Жизнь

Ситуация в Казахстане не повлияла на поставки угля в Алтайский край

Поставки угля в Алтайский край из Казахстана продолжаются в штатном режиме, заявил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0

С начала января с угольного месторождения Каражира в Локтевский район отгрузили 700 тонн угля. В пути находится еще 25 вагонов с 1400 тоннами угля, из которых 350 тонн предназначены для населения.

Поставки угля из Казахстана возобновили 30 ноября. Уголь есть в наличии на площадках в Горняке, а также в соседних Рубцовском и Змеиногорском районах.

Общий объем топлива, предназначенный для реализации населению, составляет почти 42 тыс. тонн.

«Запасы угля для объектов малой теплоэнергетики составляют 144 тысячи тонн, что превышает 45-дневную потребность теплоснабжающих предприятий в твердом топливе. Данные запасы угля находятся как на котельных, так и на топливных площадках региона», — уверяют в краевом минстрое.

Ранее президент Владимир Путин по итогам своей предновогодней пресс-конференции поручил обеспечить бесперебойные доставки угля в Алтайский край по доступным населению ценам.

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