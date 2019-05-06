Министр сельского хозяйства Алтайского края прокомментировал скандал с субсидиями на молоко

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев прокомментировал ситуацию с судебным процессом по поводу незаконного получения субсидий фермером Гагиком Григоряном из Третьяковского района. Сельхозпроизводителю грозит не только возврат 1,5 млн рублей, но возможно и уголовное дело о мошенничестве.

Как ранее сообщал аltapress.ru, летом 2018 года в хозяйство Григоряна пришло письмо из краевого минсельхоза, в котором говорилось, что его документы на получение субсидий по товарному молоку в 2014—2016 годах были оформлены неправильно, и деньги нужно вернуть. Фермер отказался, и ведомство обратилось в Арбитражный суд Алтайского края.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

В 2018 году управление Федерального казначейства по Алтайскому краю в ходе внеплановой выездной проверки установило, что в 2014 году Григорян при подаче заявления на предоставление государственной поддержки в справке-расчете и акте сверки по поступлению молока недостоверно предъявил несортовое молоко в количестве 234 202 кг к оплате по ставке, установленной для молока первого сорта. В 2015 году фермер получил субсидию на 298 920 кг фактически несортового молока, 2016 году — на 49 005 кг. При представлении пакета документов на получение субсидии Григорян подтверждал прежде всего достоверность информации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к нему документах, и факт того, что он предупрежден о возможности привлечения к уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации.

Александр Чеботаев. Михаил Хаустов

У Гагика Григоряна и его юриста Сергея Фатеева есть претензии к компании «Полет ласточки», которая скупала у фермера молоко и привозила его на переработку. Сотрудники фирмы-перекупщика не полностью заполняли товарно-транспортные накладные при сдаче сырья, из-за чего минсельхоз сделал вывод, что молоко фермера Григоряна могло быть не первого сорта. А субсидии в те годы предоставляли только за молоко высшего и первого сорта.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Представление товарно-транспортных накладных в минсельхоз края на этапе получения субсидии не предусмотрено нормативными правовыми актами. Качественные показатели молока заполняются на основании лабораторных исследований молокоперерабатывающего предприятия, и ответственность за их заполнение несут обе стороны. Товарно-транспортные накладные Григорян предоставлял на этапе проведения проверки управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, а не при представлении документов на получение субсидии.

Коровы. Животноводство. СС0

Юрист фермера Сергей Фатеев считает спорным и само понятие сортности молока, поскольку ГОСТ 2003 года, на который ссылается министерство, утратил силу в феврале 2015 года. Однако в минсельхозе подчеркнули, что действие ГОСТа, подлежащее отмене, было восстановлено приказами Росстата. Приказом Росстандарта с 1 июля 2017 года действие ГОСТа продлили бессрочно, а с 1 сентября 2017 года он применяется с учетом введенных изменений.

С 2017 года субсидии на реализованное и отгруженного на собственную переработку коровье и (или) козье молоко предоставляются без учета сортности. По данным краевого минсельхоза, в феврале 2019 года фермер Гагик Григорян представил ведомству новые документы на получение господдержки, и 25 марта этого года ему перечислили первый транш в размере 575 тыс. рублей.