Сколько тратят россияне на спонтанные покупки

Россияне признались сколько тратят на спонтанные покупки за один раз и какие товары они приобретают, передает Lenta.ru.

Украшение дома к Новому году. Интерьер. Новый год

В исследование приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних россиян. Отмечается, что 22% респондентов готовы отдать от 15 до 25 тыс. рублей на товары для дома.

А 13% могут заплатить 25-30 тыс. рублей.

Некоторые (12%) признаются, что покупать онлайн они могут каждый день или несколько раз в месяц.

Каждый десятый опрошенный позволяет себе подобные покупки несколько раз в неделю, а более трети (35%) — реже, чем раз в месяц.

Чаще всего люди покупают декор, столовые предметы, посуду и текстиль.

При этом системы хранения вошли в список самых редких спонтанных покупок. А также там находятся различные умные гаджеты и товары для ремонта.

Ранее сообщалось, что у россиян массово перестали работать телефоны, часы, пылесосы и холодильники.