Скончался известный в России мэр сибирского города

В Иркутской области умер мэр Саянска Олег Боровской, сообщили в администрации города .

63-летний Олег Боровский рассказывал горожанам о своей жизни и здоровье. В ноябре 2022 года попал в Иркутскую областную больницу с подозрением на инфаркт.

Боровский был мэром с 2014 года и представлял партию «Единая Россия».

В прошлом году он решил поучаствовать в выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области, но снял свою кандидатуру.

Олег Боровский запомнился россиянам необычным образом на День города Саянска — там его увидели в костюме царя.

Самое важное - в нашем Telegram-канале