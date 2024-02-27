27 февраля
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Жизнь

Скончался известный в России мэр сибирского города

В Иркутской области умер мэр Саянска Олег Боровской, сообщили в администрации города.

Мэр Саянска Олег Боровский.
Мэр Саянска Олег Боровский.
Телеграм-канал «Саянск | Олег Боровский»

63-летний Олег Боровский рассказывал горожанам о своей жизни и здоровье. В ноябре 2022 года попал в Иркутскую областную больницу с подозрением на инфаркт.

Боровский был мэром с 2014 года и представлял партию «Единая Россия».

В прошлом году он решил поучаствовать в выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области, но снял свою кандидатуру.

Олег Боровский запомнился россиянам необычным образом на День города Саянска — там его увидели в костюме царя.

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