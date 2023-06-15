Скромный медвежонок из барнаульского зоопарка переехал в Томскую область

Маленькая медведица - самка гималайского медведя - из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" переехала в Северский природный парк в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Малышке около пяти месяцев. В пресс-службе рассказывают, что после переезда она очень стеснялась. Старалась спрятаться или залезть куда-нибудь повыше, чтобы переждать опасность.

"Сейчас она чувствует себя вполне комфортно: хорошо кушает, играет с игрушками, спит по расписанию", - рассказывают сотрудники парка.

Это не первый гималайский медвежонок в северском зоопарке. Долгое время здесь жила пара гималайских медведей: самка по кличке Глаша и самец по кличке Гоша. У косолапых неоднократно рождались медвежата, которые в последствии разъехались по зоопаркам страны.

Сейчас парк подбирает имя для новой питомицы.