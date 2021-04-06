6 апреля
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Жизнь

Славгородская аптекарша получила условный срок за хищение 540 тыс. рублей

В Алтайском крае заведующую аптечным пунктом государственной сети «Аптеки Алтая» осудили за присвоение денег, которые поручили оберегать, сообщает региональный СК.

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова

Заведующую признали виновной в «крупной растрате чужого имущества с использованием служебного положения».

«С апреля 2019 года по ноябрь 2020 года осужденная путем присвоения похитила вверенные ей денежные средства, полученные от продажи продукции предприятия, причинив ущерб учредителю в сумме более 540 тыс. рублей», — рассказали в СК.

Суд назначил аптекарше 2 года лишения свободы условно, а также на два года запретил заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

Стоит отметить, что главы филиалов «Аптек Алтая» неоднократно фигурировали в уголовных делах:

Ранее в барнаульской аптеке после проверки прокуратуры внезапно нашлись пропавшие лекарства от необратимой болезни.

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