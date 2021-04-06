Славгородская аптекарша получила условный срок за хищение 540 тыс. рублей

Заведующую признали виновной в «крупной растрате чужого имущества с использованием служебного положения».
«С апреля 2019 года по ноябрь 2020 года осужденная путем присвоения похитила вверенные ей денежные средства, полученные от продажи продукции предприятия, причинив ущерб учредителю в сумме более 540 тыс. рублей», — рассказали в СК.
Суд назначил аптекарше 2 года лишения свободы условно, а также на два года запретил заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.
Стоит отметить, что главы филиалов «Аптек Алтая» неоднократно фигурировали в уголовных делах:
- Директор алтайской фармкомпании получила условный срок за взятку
- На Алтае директоров двух государственных аптек обвиняют в коррупции
- Следователи отправили в суд дело главы уже третьего филиала «Аптек Алтая»
- Депутаты дали добро на назначение нового директора скандальных «Аптек Алтая»
Ранее в барнаульской аптеке после проверки прокуратуры внезапно нашлись пропавшие лекарства от необратимой болезни.