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Жизнь

14 смертей четвертый день подряд: ковидная статистика в Алтайском крае — стабильная

В Алтайском крае, по данным на 6 декабря, зарегистрировали 222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и 14 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Напомним, с 24 ноября в крае ежедневно фиксируют стабильное число заболевших — от 220 до 230. При этом несколько дней подряд сообщают о 14 умерших: 5 декабря, 4 декабря и 3 декабря.

На 6 декабря всего в крае инфицированных — 27 471 (в том числе 1 849 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 23 827 пациентов, из них за прошедшие сутки — 181.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 386 человек.

«Кроме этого, 1303 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 267 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

«Развернуто 5 330 коек, к кислороду имеют подключение 2 832, с ИВЛ — 488. Резервных коек: 5330 — 2386 — 1303 = 1641», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 361 случай — завозные (155 — из-за рубежа), 15 744 — по контакту с ранее заболевшими, 7 878 — у больных внебольничной пневмонией, 13 024 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 6 569 случаях.

Количество тяжелобольных — 537, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 132.

За весь период скончались 1 194 человека: из них 14 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 9, по иной причине смерти — 5). Всего от короновирусной инфекции скончались 621 человек (по иным причинам смерти — 573).

Ранее стало известно, что на Алтае продавали липовые справки об отсутствии COVID-19.

Из новых 222 заболевших по данным на 6 декабря: Барнаул — 69, Рубцовск — 23, Бийск — 15, Заринск — 12, Каменский район — 10, Алейск и Волчихинский район — по 9, Новоалтайск и Локтевский район — по 7, Славгород — 6, Шипуновский район — 5, Павловский, Первомайский и Тальменский районы — по 4, Кулундинский, Петропавловский и Родинский районы — по 3, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Завьяловский, Косихинский, Краснощековский, Новичихинский и Смоленский районы — по 2, Егорьевский, Калманский, Курьинский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Троицкий, Топчихинский, Табунский и Шелаболихинский районы — по 1.

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