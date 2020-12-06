В Алтайском крае, по данным на 6 декабря, зарегистрировали 222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и 14 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 24 ноября в крае ежедневно фиксируют стабильное число заболевших — от 220 до 230. При этом несколько дней подряд сообщают о 14 умерших: 5 декабря, 4 декабря и 3 декабря.

На 6 декабря всего в крае инфицированных — 27 471 (в том числе 1 849 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 23 827 пациентов, из них за прошедшие сутки — 181.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 386 человек.

«Кроме этого, 1303 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 267 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Медицина. Анализы. CC0

«Развернуто 5 330 коек, к кислороду имеют подключение 2 832, с ИВЛ — 488. Резервных коек: 5330 — 2386 — 1303 = 1641», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 361 случай — завозные (155 — из-за рубежа), 15 744 — по контакту с ранее заболевшими, 7 878 — у больных внебольничной пневмонией, 13 024 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 6 569 случаях.

Количество тяжелобольных — 537, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 132.

За весь период скончались 1 194 человека: из них 14 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 9, по иной причине смерти — 5). Всего от короновирусной инфекции скончались 621 человек (по иным причинам смерти — 573).

Ранее стало известно, что на Алтае продавали липовые справки об отсутствии COVID-19.