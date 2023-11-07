Со дня запуска первого трамвая в Барнауле прошло 75 лет

Сегодня, 7 ноября, юбилей со дня выпуска первого трамвая в Барнауле, сообщает официальный сайт МУП "Горэлектротранс" города Барнаула.

Первые вагоны типа МС, которые Барнаул получил из Ленинграда, отправились в рейс с площади Свободы до Нового рынка в 1948 году. То есть 75 лет назад.

Отмечается, что вагоны часто ломались, отопления в салоне не было. При этом зимой в кабине вагоновожатого лежали горячие кирпичи, на которых водители стояли во время движения.

Во время сильных буранов транспорт заметало, поэтому приходилось останавливать движение. Но, несмотря на все трудности, электротранспорт продолжает развиваться.

На сегодняшний день инвентарь трамвайного депо на базе МУП «Горэлектротранс» Барнаула составляет 220 вагонов.

Каждый день на линии работает более 100 вагонов.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодов в Барнауле обострился вопрос с общественным транспортом.