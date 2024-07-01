Сохраняйте спокойствие ума. Астропсихолог рассказала, какому знаку зодиака точно нужно отдохнуть на этой неделе

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в жизни знаков зодиака на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

Неделя постепенного возвращения к рабочему ритму. Прежнюю скорость в делах не получится набрать. В понедельник сохраняйте спокойствие ума, не ведитесь на провокации конфликтов. Во вторник устройте разгрузочный день и занимайтесь теми делами, повторения которых желаете - не оплачивайте штрафы, не подавайте в суд.

Среда подойдет для важных дел. В четверг отдыхайте, отдавайте, очищайте — начинания не инициируйте. Пятница — время перезагрузки, отдыха, поминания предков.

В субботу можно планировать, записывать цели, намерения. Воскресенье очень благоприятный, активный день. Можно планировать важные дела.

Раки, проведите неделю спокойно, без дедлайна. Позволяйте себе больше отдыхать, откажитесь от больших физических нагрузок, рисков, кредитов, займов.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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