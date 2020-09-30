Солдату, расстрелявшему сослуживцев из Алтайского края, просят смягчить обвинение

Прокурор попросил смягчить обвинение Рамилю Шамсутдинову, которого судят за убийство восьми сослуживцев в Забайкалье, сообщает « Чита.Ру

Соответствующее ходатайство прозвучало во время судебного заседания. Об этом изданию сообщил адвокат обвиняемого Руслан Нагиев.

По его словам, гособвинение пришло к выводу, что некоторые травмы погибшие получили до расправы.

«На предварительном заседании был заявлен ряд ходатайств. Прокурор заявил ходатайство о смягчении обвинения. Есть некоторые телесные повреждения, которые вменяются Шамсутдинову, но, по мнению прокурора, они были причинены до известных событий», — пояснил защитник.

При этом, подчеркнул он, речь идет о «незначительном смягчении обвинений».

Также прокурор попросил приобщить к делу рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой в исследовании есть нарушения.

Мемориал. Память. Цветы. barnaul.org

Напомним, ранее специалисты признали Шамсутдинова вменяемым на момент совершения преступления. Также его признали потерпевшим по статье 335 УК РФ («дедовщина»).

Решения по всем заявленным ходатайствам суд огласит 1 октября. В этот же день назначат дату, когда дело Шамсутдинова начнут рассматривать по существу.

Расправа над сослуживцами произошла в воинской части в Забайкалье 25 октября 2019 года. Среди жертв оказались трое уроженцев Алтайского края.

Шамсутдинов заявил, что его «пообещали опустить». Однако в Минобороны назвали вбросом заявление об угрозе изнасилования и рассказали, что у срочника случился нервный срыв по личным причинам.

Сейчас к Шамсутдинову подали семь исков от родственников погибших и пострадавших на 27 млн рублей — компенсация морального вреда.