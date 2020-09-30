Солдату, расстрелявшему сослуживцев из Алтайского края, просят смягчить обвинение

Соответствующее ходатайство прозвучало во время судебного заседания. Об этом изданию сообщил адвокат обвиняемого Руслан Нагиев.
По его словам, гособвинение пришло к выводу, что некоторые травмы погибшие получили до расправы.
«На предварительном заседании был заявлен ряд ходатайств. Прокурор заявил ходатайство о смягчении обвинения. Есть некоторые телесные повреждения, которые вменяются Шамсутдинову, но, по мнению прокурора, они были причинены до известных событий», — пояснил защитник.
При этом, подчеркнул он, речь идет о «незначительном смягчении обвинений».
Также прокурор попросил приобщить к делу рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой в исследовании есть нарушения.
Напомним, ранее специалисты признали Шамсутдинова вменяемым на момент совершения преступления. Также его признали потерпевшим по статье 335 УК РФ («дедовщина»).
Решения по всем заявленным ходатайствам суд огласит 1 октября. В этот же день назначат дату, когда дело Шамсутдинова начнут рассматривать по существу.
Расправа над сослуживцами произошла в воинской части в Забайкалье 25 октября 2019 года. Среди жертв оказались трое уроженцев Алтайского края.
Шамсутдинов заявил, что его «пообещали опустить». Однако в Минобороны назвали вбросом заявление об угрозе изнасилования и рассказали, что у срочника случился нервный срыв по личным причинам.
Сейчас к Шамсутдинову подали семь исков от родственников погибших и пострадавших на 27 млн рублей — компенсация морального вреда.