7 июня
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Жизнь

Соловьев ответил мэру на картинку с отрубанием головы: «Пытаешься вылизать задницу своему начальнику»

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал ответ мэр Первоуральска Игорю Кабцу, разместившему в соцсетях скандальную картинку.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скришот видео Соловьёв LIVE

Напомним, 1 июня Кабец опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» картинку, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срубает голову Соловьеву.


Соловьев в эфире передачи «СоловьевLIVE» предложил оппоненту взять катану и лично приехать к нему.

«Он сейчас солидаризируется с теми подонками, которых прислал Зеленский, чтобы меня убить? То есть Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Игорь, ну так приезжай — возьми катану! Раз ты впрямую угрожаешь мне. Я должен поступать как мэрия города Екатеринбурга и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить — или это впрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Вот скажи мне, Кабец… Когда ты у себя это размещаешь — я тебя презираю, поэтому буду к тебе обращаться на ты. Вот ты когда это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, вот какую еще задачу ты преследуешь?» — поинтересовался телеведущий.

Соловьев и Куйвашев ранее «поругались» из-за высказывания журналиста, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей».

Куйвашев посоветовал телеведущему «следить за своим языком».

Накануне Куйвашев отреагировал на выпады Соловьева, когда разгорелся ЛГБТ-скандал вокруг екатеринбургской гимназии. Губернатор вступился за директора школы.

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