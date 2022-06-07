Соловьев ответил мэру на картинку с отрубанием головы: «Пытаешься вылизать задницу своему начальнику»

Напомним, 1 июня Кабец опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» картинку, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срубает голову Соловьеву.



Соловьев в эфире передачи «СоловьевLIVE» предложил оппоненту взять катану и лично приехать к нему.

«Он сейчас солидаризируется с теми подонками, которых прислал Зеленский, чтобы меня убить? То есть Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Игорь, ну так приезжай — возьми катану! Раз ты впрямую угрожаешь мне. Я должен поступать как мэрия города Екатеринбурга и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить — или это впрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Вот скажи мне, Кабец… Когда ты у себя это размещаешь — я тебя презираю, поэтому буду к тебе обращаться на ты. Вот ты когда это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, вот какую еще задачу ты преследуешь?» — поинтересовался телеведущий.