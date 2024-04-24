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Жизнь

Сомнолог назвал идеальное время для первой чашки кофе

Первую за день чашку кофе не стоит пить сразу же после сна. Об этом предупредил сомнолог Рекс Исап, передает Mirror.

Кофе.
Кофе.
unsplash.com

По словам специалиста, нужно подождать минимум час после пробуждения и только тогда пить любимый напиток. Это связано с тем, что после сна уровень кортизола находится на пике. Употребление кофеина в этот момент может привести к нежелательному взаимодействию с кортизолом или вызвать толерантность к кофеину.

При этом толерантность к кофеину выражается в сонливости, которая возникает, несмотря на выпитый кофе.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала доступный продукт для борьбы с запорами.

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