Финалист конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Наталья Шишонина организовала ремонт актового зала в заринском общежитии для ветеранов. Финансовую поддержку оказал социальный партнер НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие».

Фонд «Милосердие» реализует волонтерскую программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.

Наталья привлекла команду волонтеров: студентов Заринского политехнического техникума, женсовет Алтай-Кокса и сотрудников завода. На средства грантовой программы они обновили системы освещения, провели косметический ремонт в актовом зале, приобрели новую мебель и портьеры.

Наталья Шишонина,

сотрудница Алтай-Кокса:

Актовый зал станет местом для общения, встреч и праздников, которые скрасят жизнь одиноких пожилых людей. Мы постарались создать уют и теплую атмосферу. В дальнейшем волонтеры будут частыми гостями Дома ветеранов.

К открытию обновленного зала студенты подготовили праздничную программу. Концертные номера исполнили юные артисты и хор ветеранов залинейного микрорайона. Женсовет Алтай-Кокса организовал чаепитие. Воспитанники центра детского творчества смастерили в подарок пенсионерам бумажных журавликов. Сотрудница Вознесенского храма Ольга Алешина преподнесла в дар общежитию икону. Все ветераны получили подарки.

Фоторепортаж с открытия актового зала можно посмотреть по ссылке

Сотрудница Алтай-Кокса организовала ремонт актового зала для ветеранов. Источник: архив ОАО «Алтай-Кокс»

Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе обустроят детские и спортивные площадки, отремонтируют актовый зал в общежитии для пожилых людей, обновят спортивный инвентарь в детском доме.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com