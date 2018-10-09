Сотрудница Алтай-Кокса организовала ремонт актового зала для ветеранов.

Фонд «Милосердие» реализует волонтерскую программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.
Наталья привлекла команду волонтеров: студентов Заринского политехнического техникума, женсовет Алтай-Кокса и сотрудников завода. На средства грантовой программы они обновили системы освещения, провели косметический ремонт в актовом зале, приобрели новую мебель и портьеры.
Наталья Шишонина,
сотрудница Алтай-Кокса:
Актовый зал станет местом для общения, встреч и праздников, которые скрасят жизнь одиноких пожилых людей. Мы постарались создать уют и теплую атмосферу. В дальнейшем волонтеры будут частыми гостями Дома ветеранов.
К открытию обновленного зала студенты подготовили праздничную программу. Концертные номера исполнили юные артисты и хор ветеранов залинейного микрорайона. Женсовет Алтай-Кокса организовал чаепитие. Воспитанники центра детского творчества смастерили в подарок пенсионерам бумажных журавликов. Сотрудница Вознесенского храма Ольга Алешина преподнесла в дар общежитию икону. Все ветераны получили подарки.
Фоторепортаж с открытия актового зала можно посмотреть по ссылке
Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе обустроят детские и спортивные площадки, отремонтируют актовый зал в общежитии для пожилых людей, обновят спортивный инвентарь в детском доме.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com