5 июля
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Жизнь

Спасение от лесных пожаров, коршун в Барнауле и трагедия в Урожайном. Что произошло в Алтайском крае 5 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле коршун нападает на людей: очевидцы сообщают о более чем десяти случаях. Почему птица так себя ведет и можно ли что-то с этим делать, рассказал алтайский орнитолог Виктор Петров.
  • Алтайский ученый Павел Пивень разработал ракету, способную разгонять облака с градом — или даже «активировать» облако в нужном месте, чтобы потушить пожар. Проект вошел в сотню лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени».
  • Женщину, которая сожгла свою дочь в селе Урожайное, освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.
  • В Алтайском крае изменится расписание двух ежедневных пригородных поездов: «Рубцовск – Барнаул» и «Локоть – Алейская».
  • Пока жители Алтайского края изучают программу «Шукшинских дней», мы решили вспомнить, как отдыхали и работали в Сростках в 2010-м. Загадочные «нарядные милиционеры», кришнаиты, поющие мантры «почему-то на частушечный мотив», Рыжков и Карлин по радио — вот как это было.

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