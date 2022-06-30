Продукты
- Базилик — пучок среднего размера;
- Лимон — 2−3 штуки;
- Лайм — 1 штука;
- Сахар — 1 стакан;
- Негазированная вода — 1 стакан;
- Газированная вода — 1,5 литра.
Как готовить
Сварите сироп: залейте сахар стаканом воды; нагрейте получившуюся карамельную жидкость, но не доводите до кипения.
Дальше снимите сироп с огня и остудите.
В блендер выдавите сок лимонов. Сюда же покрошите базилик и тщательно взбейте массу. Затем заверните зеленую кашицу в марлю и процедите сок.
При подаче в лимонад можно добавить лед. И жара не страшна!
Продукты
- Лимон — 2 штуки;
- Очищенная питьевая вода — 2,5 литра;
- Свежая клубника — 250 граммов;
- Сахар — 0,75 стакана;
- Мята — 2−3 веточки.
Как готовить
Хорошо промытую клубнику нарежьте небольшими дольками, а лимоны — тонкими слайсами (кружочками. — Прим. ред.), и выложите на дно графина. Сверху залейте их сахарным сиропом: приготовить его можно по рецепту выше.
Когда сироп с ягодой и лимонами остынут, добавьте к ним воду.
Украсить лимонад рекомендуется мятой или ломтиками лайма. Так, считают бармены, он будет выглядеть эффектнее.
Приятного «лимонадопития»!
Продукты
- Лимон — 2 штуки;
- Очищенная питьевая вода — 2,5 литра;
- Свежая клубника — 250 граммов;
- Сахар — 0,75 стакана;
- Мята — 2−3 веточки.
Как готовить
Хорошо промытую клубнику нарежьте небольшими дольками, а лимоны — тонкими слайсами (кружочками. — Прим. ред.), и выложите на дно графина. Сверху залейте их сахарным сиропом: приготовить его можно по рецепту выше.
Когда сироп с ягодой и лимонами остынут, добавьте к ним воду.
Украсить лимонад рекомендуется мятой или ломтиками лайма. Так, считают бармены, он будет выглядеть эффектнее.
Приятного «лимонадопития»!