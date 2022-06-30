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Освежающий лимонад с базиликом

Продукты

Базилик — пучок среднего размера;

Лимон — 2−3 штуки;

Лайм — 1 штука;

Сахар — 1 стакан;

Негазированная вода — 1 стакан;

Газированная вода — 1,5 литра.

Базилик. СС0

Как готовить

Сварите сироп: залейте сахар стаканом воды; нагрейте получившуюся карамельную жидкость, но не доводите до кипения.

Дальше снимите сироп с огня и остудите.

В блендер выдавите сок лимонов. Сюда же покрошите базилик и тщательно взбейте массу. Затем заверните зеленую кашицу в марлю и процедите сок.

При подаче в лимонад можно добавить лед. И жара не страшна!