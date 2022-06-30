30 июня
﻿
Жизнь

Спасение от жары. Как приготовить лимонад в домашних условиях — 3 необычных рецепта

Рецепты необычного лимонада, который поможет охладиться и спастись от духоты, — в подборке altapress.ru.

Лимонад.
Лимонад.
СС0
1
Освежающий лимонад с базиликом

Продукты

  • Базилик — пучок среднего размера;
  • Лимон — 2−3 штуки;
  • Лайм — 1 штука;
  • Сахар — 1 стакан;
  • Негазированная вода — 1 стакан;
  • Газированная вода — 1,5 литра.
Базилик.
Базилик.
СС0

Как готовить

Сварите сироп: залейте сахар стаканом воды; нагрейте получившуюся карамельную жидкость, но не доводите до кипения.

Дальше снимите сироп с огня и остудите.

В блендер выдавите сок лимонов. Сюда же покрошите базилик и тщательно взбейте массу. Затем заверните зеленую кашицу в марлю и процедите сок.

При подаче в лимонад можно добавить лед. И жара не страшна!

2
Клубничный лимонад

Продукты

  • Лимон — 2 штуки;
  • Очищенная питьевая вода — 2,5 литра;
  • Свежая клубника — 250 граммов;
  • Сахар — 0,75 стакана;
  • Мята — 2−3 веточки.
На барнаульских базарчиках продают клубнику нового урожая.
На барнаульских базарчиках продают клубнику нового урожая.
Дмитрий Лямзин. ИД «Алтапресс»

Как готовить

Хорошо промытую клубнику нарежьте небольшими дольками, а лимоны — тонкими слайсами (кружочками. — Прим. ред.), и выложите на дно графина. Сверху залейте их сахарным сиропом: приготовить его можно по рецепту выше.

Когда сироп с ягодой и лимонами остынут, добавьте к ним воду.

Украсить лимонад рекомендуется мятой или ломтиками лайма. Так, считают бармены, он будет выглядеть эффектнее.

Приятного «лимонадопития»!

3
Огуречный лимонад

Продукты

  • Лимон — 2 штуки;
  • Очищенная питьевая вода — 2,5 литра;
  • Свежая клубника — 250 граммов;
  • Сахар — 0,75 стакана;
  • Мята — 2−3 веточки.
Огурцы, овощи.
Огурцы, овощи.
СС0

Как готовить

Хорошо промытую клубнику нарежьте небольшими дольками, а лимоны — тонкими слайсами (кружочками. — Прим. ред.), и выложите на дно графина. Сверху залейте их сахарным сиропом: приготовить его можно по рецепту выше.

Когда сироп с ягодой и лимонами остынут, добавьте к ним воду.

Украсить лимонад рекомендуется мятой или ломтиками лайма. Так, считают бармены, он будет выглядеть эффектнее.

Приятного «лимонадопития»!

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость