Спикер Госдумы назвал президента США Байдена террористом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента США Джо Байдена террористом. Свое мнение он высказал в Telegram-канале .

Володин назвал Байдена «террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров».

Это реакция Володина на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Америки к подрыву «Северных потоков».

Херш считает, что водолазы армии США под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 могли заложить под газопроводы взрывные устройства с дистанционной активацией.

Володин уверен, что обнаруженные факты могут стать основой международного расследования и привлечения Байдена к ответственности.

Ранее Байден пошутил про свои оговорки и снова оговорился.