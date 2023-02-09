9 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Спикер Госдумы назвал президента США Байдена террористом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента США Джо Байдена террористом. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Володин назвал Байдена «террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров».

Это реакция Володина на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Америки к подрыву «Северных потоков».

Херш считает, что водолазы армии США под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 могли заложить под газопроводы взрывные устройства с дистанционной активацией.

Володин уверен, что обнаруженные факты могут стать основой международного расследования и привлечения Байдена к ответственности.

Ранее Байден пошутил про свои оговорки и снова оговорился.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость