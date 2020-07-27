Стало известно, будут ли на барнаульской площади кормить людей сыром, колбасой и медом

В последние годы массовые мероприятие ведомство проводило в центре Барнаула, на «нулевом километре».
«День мясного гурмана» и «Дни алтайского сыра» по традиции включали большую продовольственную ярмарку, дегустации, детскую анимацию и концертную программу.
По известным всем причинам от всего этого организаторам пришлось отказаться, причем окончательное решение не принималось до последнего, в надежде на спад заболеваемости.
Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:
Большое количество участников и гостей, которых собирают наши фестивали «Дни алтайского сыра», «День мясного гурмана», «Медовый Спас на Алтае» — это всегда большая ответственность. В условиях сегодняшней эпидемиологической обстановки в Алтайском крае организаторы и участники решили не рисковать здоровьем граждан и перенести встречи любителей алтайских продуктов на следующий год.
Вместе с тем, полностью отказываться от праздников в Алтайпищепроме не планирует. В настоящее время ведомство готовит большой онлайн фестиваля «Алтайские продукты: вкусно есть полезно».
Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:
В августе-октябре в социальных сетях будет серия тематических недель, посвященных разным продукта. Для гостей проведут презентации новинок, организуют прямые включения с производственных площадок, розыгрыши подарков и интерактивные конкурсы.
Еще в апреле было объявлено, что в регионе отказываются от всех туристических, деловых и продовольственных праздников, намеченных на лето. Так, на Алтае отменили «День сибирского поля» и фестиваль напитков «АлтайФест».