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27 июля 22°C
Жизнь

Стало известно, будут ли на барнаульской площади кормить людей сыром, колбасой и медом

Три популярных продовольственных праздника — «Дни алтайского сыра» «Медовый спас на Алтае» и «День мясного гурмана», которые были запланированы на начало осени, в традиционном формате проводиться в 2020 году не будут. Об этом altapress.ru сообщил руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков.

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Олег Богданов

В последние годы массовые мероприятие ведомство проводило в центре Барнаула, на «нулевом километре».

«День мясного гурмана» и «Дни алтайского сыра» по традиции включали большую продовольственную ярмарку, дегустации, детскую анимацию и концертную программу.

Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева

По известным всем причинам от всего этого организаторам пришлось отказаться, причем окончательное решение не принималось до последнего, в надежде на спад заболеваемости.

Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Большое количество участников и гостей, которых собирают наши фестивали «Дни алтайского сыра», «День мясного гурмана», «Медовый Спас на Алтае» — это всегда большая ответственность. В условиях сегодняшней эпидемиологической обстановки в Алтайском крае организаторы и участники решили не рисковать здоровьем граждан и перенести встречи любителей алтайских продуктов на следующий год.

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Олег Богданов

Вместе с тем, полностью отказываться от праздников в Алтайпищепроме не планирует. В настоящее время ведомство готовит большой онлайн фестиваля «Алтайские продукты: вкусно есть полезно».

Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

В августе-октябре в социальных сетях будет серия тематических недель, посвященных разным продукта. Для гостей проведут презентации новинок, организуют прямые включения с производственных площадок, розыгрыши подарков и интерактивные конкурсы.

Еще в апреле было объявлено, что в регионе отказываются от всех туристических, деловых и продовольственных праздников, намеченных на лето. Так, на Алтае отменили «День сибирского поля» и фестиваль напитков «АлтайФест».

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