Алексей Навальный* скончался в ИК-3 в ЯНАО. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

СК по ЯНАО начал проверку.

Тем временем стало известно, что Песков и Путин находились в момент сообщения о смерти Навального* с визитом в Челябинском кузнечно-прессовом заводе.

Путину доложили о смерти оппозиционера. Адвокат Навального* выехал в место заключения политика.

Напомним, 4 августа 2023 года Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

Что такое "колония особого режима" можно почитать здесь.

* - признан экстремистом и террористом.

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