СК по ЯНАО начал проверку.
Тем временем стало известно, что Песков и Путин находились в момент сообщения о смерти Навального* с визитом в Челябинском кузнечно-прессовом заводе.
Путину доложили о смерти оппозиционера. Адвокат Навального* выехал в место заключения политика.
Напомним, 4 августа 2023 года Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
Что такое "колония особого режима" можно почитать здесь.
* - признан экстремистом и террористом.
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