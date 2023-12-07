Стало известно, какой регион России не будет праздновать Новый год

Регион откажется от массовых мероприятий в новогодние праздники.
В прошлом году уже принимали аналогичное решение.
Известно, что в Сочи отказались от фейерверков. Средства, выделенные на это, направят на помощь военным в зоне СВО.
Им оказался Краснодарский край, сообщает "Лента.ру".
Регион откажется от массовых мероприятий в новогодние праздники.
В прошлом году уже принимали аналогичное решение.
Известно, что в Сочи отказались от фейерверков. Средства, выделенные на это, направят на помощь военным в зоне СВО.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter