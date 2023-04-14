14 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, когда в Барнауле можно будет освятить куличи

Главный православный праздник — Пасху — отметят 16 апреля. А освятить куличи можно будет уже 15 апреля, передает «Толк» со ссылкой на пресс-службу Алтайской митрополии.

Пасхальный кулич.
Пасхальный кулич.
altapress.ru

Во всех православных храмах Барнаула освятить куличи и пасхи можно будет 15 апреля после богослужений, который заканчиваются примерно в 11:00.

В больших церквях освещать будут в несколько этапов. Более подробную информацию по этому поводу можно узнать по телефону или в церковной лавке.

Освятить куличи можно и ночью, после последней службы с субботы на воскресенье. Она начнется в 23:30, а уже в полночь будет крестный ход.

Напомним, Пасху православные отмечают 40 дней. На протяжении этого времени верующие приветствуют друг друга фразой «Христос Воскресе!», соблюдают пост.

Неделя с 10 апреля называется Страстной. Почитать о запретах и традициях можно здесь.

Ранее мы рассказывали и показывали, какие куличи и пасочки продают в барнаульских магазинах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость