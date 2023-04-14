Стало известно, когда в Барнауле можно будет освятить куличи

Главный православный праздник — Пасху — отметят 16 апреля. А освятить куличи можно будет уже 15 апреля, передает « Толк » со ссылкой на пресс-службу Алтайской митрополии.

Во всех православных храмах Барнаула освятить куличи и пасхи можно будет 15 апреля после богослужений, который заканчиваются примерно в 11:00.

В больших церквях освещать будут в несколько этапов. Более подробную информацию по этому поводу можно узнать по телефону или в церковной лавке.

Освятить куличи можно и ночью, после последней службы с субботы на воскресенье. Она начнется в 23:30, а уже в полночь будет крестный ход.

Напомним, Пасху православные отмечают 40 дней. На протяжении этого времени верующие приветствуют друг друга фразой «Христос Воскресе!», соблюдают пост.

Неделя с 10 апреля называется Страстной. Почитать о запретах и традициях можно здесь.

Ранее мы рассказывали и показывали, какие куличи и пасочки продают в барнаульских магазинах.