Стало известно, когда в Барнауле запустят белорусские трамваи

Трамваи запустят до конца года, если Республика Белоруссия успеет поставить все запчасти.
Сейчас все трамваи уже в городе, идут пусконаладочные работы.
Ранее в Барнауле восстановили движение трамвайного маршрута №3.
Новый транспорт могут запустить уже в декабре, сообщил altapress.ru министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Трамваи запустят до конца года, если Республика Белоруссия успеет поставить все запчасти.
Сейчас все трамваи уже в городе, идут пусконаладочные работы.
Ранее в Барнауле восстановили движение трамвайного маршрута №3.
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