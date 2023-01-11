Стало известно о самых эффективных способах мотивации сотрудников

Наиболее эффективным способом мотивации для работников работодатели считают достойную заработную плату. Такое исследование провели сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» и сервис «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей компаний из всех регионов страны.

Так, по мнению 77% представителей бизнеса, самым действенным способом для мотивации стала именно достойная зарплата для сотрудников. Регулярные премии отмечают 61% респондентов, а оплату обучения — 40%.

Оплату мобильной связи и интернета назвали 31% участников. 30% работодателей считают, что самый эффективный мотиватор — это оплата полисов ДМС.

О компенсации проезда до рабочего места указали 28% опрошенных и еще столько же подчеркнули поддержку профессиональных достижений работников через корпоративные каналы.

Каждый пятый работодатель (21%) отмечает питание в офисе, а бесплатный чай и кофе выбирают 17%.

Ранее, что помогает россиянам в работе, показал опрос.