Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом матери и ребенка в Алтайском крае

«Женщина — в реанимации, в тяжелом состоянии. Ребенок переведен в детское отделение. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Тактика их лечения ежедневно согласовывается со специалистами краевых учреждений», — отметили в ведомстве.
Напомним, 29 января 36-летнюю женщину и 4-летнего ребенка нашли без сознания в собственном доме двое старших сыновей, которые ночевали у бабушки.
Еще двое детей, 9-летняя девочка и ее 3-летний брат, погибли на месте.
Точную причину их смерти установят после экспертизы. Предварительной версией называют отравление угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум и более лицам».
Еще один трагический случай произошел 28 января в Новоалтайске. Из-за закрытой печной заслонки насмерть отравилась угарным газом девочка 2006 года рождения.