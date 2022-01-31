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Жизнь

Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом матери и ребенка в Алтайском крае

Пострадавшие, предположительно, от отравления угарным газом в поселке Гордеевский Троицкого района находятся в ЦРБ: женщина в тяжелом состоянии, ребенок в удовлетворительном. Об этом в алтайском минздраве узнала «КП Барнаул».

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

«Женщина — в реанимации, в тяжелом состоянии. Ребенок переведен в детское отделение. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Тактика их лечения ежедневно согласовывается со специалистами краевых учреждений», — отметили в ведомстве.

Напомним, 29 января 36-летнюю женщину и 4-летнего ребенка нашли без сознания в собственном доме двое старших сыновей, которые ночевали у бабушки.

Еще двое детей, 9-летняя девочка и ее 3-летний брат, погибли на месте.

Точную причину их смерти установят после экспертизы. Предварительной версией называют отравление угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум и более лицам».

Еще один трагический случай произошел 28 января в Новоалтайске. Из-за закрытой печной заслонки насмерть отравилась угарным газом девочка 2006 года рождения.

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