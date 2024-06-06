Летом 2024 года в Барнауле собираются открыть десять открытых бассейнов. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Петр Кобзаренко, передает «КП Барнаул».

В разных частях Барнаула будут открыты десять бассейнов под открытым небом. Это сделает отдых с семьёй и друзьями более доступным для жителей города, поскольку они смогут выбрать наиболее удобное место.

Бассейны начнут работу, как только позволят погодные условия. Их адреса:

парк спорта Алексея Смертина (ул.Ленинградская, 7а);

парк развлечений и отдыха «Арлекино» (ул.Георгия Исакова, 149а, к.5);

бассейн «Крыша» (ул.Мало-Олонской, 28);

спортивный комплекс «Обь» (ул.Папанинцев, 96а);

пляжный клуб «Пул сайд» (ул.Жасминная, 3а);

фитнес-центр «Адриатика» (ул.Попова, 167а);

фитнес-клуб «Магис-Спорт» (ул.Взлетная, 25);

развлекательный комплекс «Планета Q» (ул.Байкальская, 47);

парк-отель «Чайка» (ул.Пионерская Долина, 4);

парк-отель «Лесные дали» (ул.Широкая Просека, 17).

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