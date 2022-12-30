Стало известно, сколько россиян встретят Новый год на работе

О числе работающих в новогоднюю ночь россиян рассказали специалисты сервиса «Работа.ру». С результатами исследования ознакомилась Газета.Ru .

В опросе участвовали более 5 тыс. пользователей из всех регионов России.

По рассказам 31% респондентов, в прошлом им приходилось встречать Новый год на рабочем месте, а в этом году количество опрошенных составило 27% .

Их тех, кому пришлось остаться на работе, 34% поделились, что отметили праздник в кругу коллег. За просмотром телевизора находились 26% человек, а все время за работой были 24%.

Опрос показал, что 14% респондентов спали в новогоднюю ночь, а на связи с близкими были 12%. 33% рассказали, что в этот Новый год будут полностью заняты и погружены в дела.

В кругу коллег отметят праздник — 30%, а за общением с родными по видео — 25% опрошенных.

Постараются поспать 13% участников опроса, а посмотреть телевизор планируют 12% респондентов.

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