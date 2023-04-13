13 апреля
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Жизнь

Стало известно, у кого с 15 апреля начнется невероятный период процветания

Российский астролог Василиса Володина рассказала о счастливчике, который со второй половины апреля сможет вступить в белую полосу жизни, пишет prokazan.ru.

Знаки Зодиака.
Знаки Зодиака.
из открытых источников в интернете

Для этих людей начнется уже с 15 апреля невероятный период процветания и счастья.

Родившиеся под этим знаком зодиака ждали этого времени ждали так долго, что могли отчаяться. Раки до конца месяца смогут сделать больше, чем за последнее полугодие.

Дела наконец сдвинутся с мертвой точки и начнут приносить щедрые плоды. И Раки преодолеют все преграды на пути к своему счастью.

Ранее астролог Павел Глоба назвал три особо везучих знака зодиака. По мнению астролога лето выдастся особо жарким для Дев, Раков и Рыб. У них скоро начнется счастливый сезон, полный больших и долгожданных перемен.

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