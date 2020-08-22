Старик из Кабардино-Балкарии не вынес обвинений в хранении наркотиков и свел счеты с жизнью

ЧП случилось в городе Нарткала Кабардино-Балкарии. Полицейские заподозрили 85-летнего пенсионера в выращивании и хранении марихуаны, на краю его участка под два метра вымахал куст конопли. Через два дня старика нашли мертвым в сарае, пишет РИА Новости

Сколько граммов

Николай Макарович Захарченко плохо видел (катаракта обоих глаз), перенес инфаркт и страдал от сахарного диабета, но за участком и хозяйством следил самостоятельно. Вдова пенсионера Евгения Георгиевна говорит, что конопли видно не было — загораживали высокие подсолнухи.

Хозяин не всегда успевал скосить траву у забора, где и вырос «криминальный» куст. Николай Макарович его срезал и вроде как решил скормить кроликам. Но не успел: нагрянули наркополицейские.

К пенсионерам явилась опергруппа — 12 человек. Кусты, лежащие в корыте на самом видном месте, поместили в черные пакеты, опечатали. Причем, как замечает адвокат Руслан Ельмирзоков, упаковывали вместе со стеблями, которые непригодны для использования в качестве наркотического средства. Зато вес получился приличный — 845,5 грамма.

Отсюда и вторая часть статьи 228 — незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере. «Хотя в экспертизе написали, что исследовали измельченное сырье», дополняет адвокат.

Заросли конопли. пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Руки и бумаги

У пенсионера взяли смывы с рук, причем за минуту до этого попросили старика выкорчевать оставшиеся побеги. Он послушался. «Естественно, следы наркотического вещества нашли», — отмечает адвокат. Этот факт подтвердил сосед Захарченко — он был понятым: «Я еще возмутился, почему не провели процедуру раньше. Но на мою реплику не обратили внимания».

Пенсионера попросили подписать какие-то бумаги: одну — в двух местах, другую — в четырех. «Прочитать ничего не дали, — уверяет вдова. — Один из ребят сказал: „Ты подпиши, отец, мы тебе потом все объясним“. Но сразу после забрали».

Пять часов старика продержали в отделении. Сосед погибшего вспоминает, что вернувшись, Николай Макарович очень переживал, что из него делают наркомана.

Полиция. altapress.ru

Самый нарядный костюм

Адвокат замечает: на принятие решения о возбуждении уголовного дела обычно дают до девяти суток. Но здесь все сделали очень быстро. Через несколько часов после результатов химической экспертизы бумаги уже подписали.

«Никто не хотел разобраться в ситуации. К примеру, у Николая Макаровича явно не было умысла хранить наркосредства. Дома не нашли ни измельченного вещества, ни упаковок, никаких следов. Провели обыски и у сына — тоже все чисто», — уточняет Руслан Ельмирзоков.

Евгения Георгиевна говорит, что вечером 17 августа Николай Макарович надел нарядный костюм. Супруге объяснил, что ждет адвоката.

«Долго не ложился спать — все о чем-то размышлял, сидя на кровати. Потом сказал: „Иди отдохни, а я еще посижу“. Я ушла, сильно устала», — вспоминает вдова.

Утром Евгения Георгиевна заметила, что постель мужа не расстелена:

«Думала, может, решил прогуляться. Кинулась к забору — калитка изнутри заперта. На огороде посмотрела — никого. Потом заглянула в сарай…»

Николая Макаровича похоронили 20 августа, в предсмертной записке он написал, что невиновен. Теперь вдова думает, как вернуть мужу доброе имя.