Статуи, портреты и рептилии: как проходит Ночь музеев-2023 в Барнауле

20 мая в Барнауле и в Алтайском крае проходит ежегодная акция "Ночь музеев". Корреспондент altapress.ru прогулялся по городу и показал, как проходит акция.

Как проходит Ночь музеев-2023 в Барнауле.

В "Изумрудном" парке выступают творческие коллективы, проходит ярмарка и концерт.

Барнаульцам дают потрогать рептилий, а некоторых редких насекомых и пауков можно увидеть за стеклом. Также в парке рисуют портреты и проводят конкурсы.

А вот как прошло официальное открытие на ул. Мало-Тобольской.

Открытие Ночи музеев-2023 на ул. Мало-Тобольской. Павел Запруднов Открытие Ночи музеев-2023 на ул. Мало-Тобольской. Павел Запруднов Открытие Ночи музеев-2023 на ул. Мало-Тобольской. Павел Запруднов Открытие Ночи музеев-2023 на ул. Мало-Тобольской. Павел Запруднов Открытие Ночи музеев-2023 на ул. Мало-Тобольской. Павел Запруднов Открытие Ночи музеев-2023 на ул. Мало-Тобольской. Павел Запруднов

Напомним, что "Ночь музеев" — это ежегодная акция, которая проходит в Барнауле сразу на нескольких площадках. Расписание можно посмотреть здесь.

Ранее стало известно, какие дороги перекроют в "Ночь музеев" в Барнауле и на чем можно будет уехать домой.