7 июля
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Жизнь

Стелу «Город трудовой доблести» установят в Барнауле до ноября 2022 года

Власти Барнаула скорректировали сроки установки стелы «Город трудовой доблести». Соответствующее заявление сделал замглавы городской администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров. Его слова приводит официальный сайт мэрии.

Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
barnaul.org

Стелу планируют поставить в Нагорном парке. Место выбрано по итогам-интернет голосования среди барнаульцев.

«По опыту российских городов, участвующих в реализации проекта „Город трудовой доблести“, срок изготовления металлоконструкции стелы — до 90 дней. Беря во внимание это обстоятельство, внесли необходимые изменения в конкурсную документацию», — уточнил Федоров.

Заместитель главы Барнаула уточнил, что с учетом корректировок стелу «Город трудовой доблести» установят в Барнауле до ноября 2022 года.

Напомним, стела представляет собой металлические фермы с закладными деталями, облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов. Стилобат сделают из гранита, а площадь вокруг благоустроят. Ее подсветят, озеленят и замостят брусчаткой.

Ранее сообщалось, что на сайте Госзакупок появилась информация об установке стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле. Согласно данным, начальная цена работ составляет чуть более 73,5 млн рублей.

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