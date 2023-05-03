3 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Степную гадюку будут охранять в алтайском заказнике

Природный заказник «Рубцовская степь» создан в Алтайском крае, сообщает Минприроды региона.

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Его площадь составляет 22,6 тыс. га и расположен на территории двух районов — Рубцовского и Егорьевского.

Здесь встречаются крупные популяции редких охраняемых видов такие как три вида перистых ковылей, тюльпан поникающий, ирис сизоватый и другие. А среди животных под охрану попали степной лунь, курганник, большой тушканчик, степной шмель. В этом «семействе» особо охраняемых — степная гадюка.

Все они включены в Красную книгу Алтайского края.

Между тем в алтайских заказниках наступил период тишины.

Это связано с особо уязвимым временем для природы: в этот период происходит массовое размножение диких животных, птиц и выращивание потомства.

На особо охраняемых природных территориях либо совсем ограничивают поток посетителей, либо вводят особые правила посещения.

Посетителям советуют заранее ознакомиться с правилами посещения заказника.

Период тишины продлится до 15 августа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость