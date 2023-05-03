Степную гадюку будут охранять в алтайском заказнике

Его площадь составляет 22,6 тыс. га и расположен на территории двух районов — Рубцовского и Егорьевского.

Здесь встречаются крупные популяции редких охраняемых видов такие как три вида перистых ковылей, тюльпан поникающий, ирис сизоватый и другие. А среди животных под охрану попали степной лунь, курганник, большой тушканчик, степной шмель. В этом «семействе» особо охраняемых — степная гадюка.

Все они включены в Красную книгу Алтайского края.

Между тем в алтайских заказниках наступил период тишины.

Это связано с особо уязвимым временем для природы: в этот период происходит массовое размножение диких животных, птиц и выращивание потомства.

На особо охраняемых природных территориях либо совсем ограничивают поток посетителей, либо вводят особые правила посещения.

Посетителям советуют заранее ознакомиться с правилами посещения заказника.

Период тишины продлится до 15 августа.