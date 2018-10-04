Строители уронили пролет Крымского моста в воду

На строительстве железнодорожной части Крымского моста произошло ЧП: в воду съехал фрагмент пролета, пишет РИА Новости. Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», из-за этой аварии никто не пострадал и произошедшее не повлияет на график строительства.

Крымский мост. most.life