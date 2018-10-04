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Строители уронили пролет Крымского моста в воду

На строительстве железнодорожной части Крымского моста произошло ЧП: в воду съехал фрагмент пролета, пишет РИА Новости. Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», из-за этой аварии никто не пострадал и произошедшее не повлияет на график строительства.

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

Инцидент случился на морском участке стройки между Тузлинской косой и островом Тузла. Когда рабочие с помощью спецтехники опускали на опоры один из железнодорожных пролетов, тот накренился и упал в море на мелководье. Как предполагают строители, это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем.

Опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена, передает инфоцентр. По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.

Из сообщения информационного центра «Крымский мост»:

Само пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30−45 суток.

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