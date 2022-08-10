Строительство нового здания для барнаульской поликлиники № 9 планируют начать в 2024 году

Тема доступности медицинской помощи именно в Индустриальном районе Барнаула стоит довольно остро. Существующие здесь две поликлиники сильно перегружены. Поэтому ситуация с возведением медицинских учреждений находится на особом контроле. Для поликлиники № 14 новое здание уже достраивается, для девятой — выделен земельный участок по улице Попова, 128.

Сегодня, 10 августа, состоялся совместный рабочий выезд главы города Вячеслава Франка, министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова и главы Индустриального района Сергея Татьянина на площадку, на которой должен появиться важнейший для новых микрорайонов объект. В выезде также приняли участие главный врач городской поликлиники № 9 Инна Анисимова, главный врач городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов и общественник Дмитрий Аганов.

В настоящее время поликлиника № 9 располагается в шести помещениях, большинство из них находятся на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним. Учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену, при этом фактически принимает 2300 человек.

— Мы отмечаем регулярный прирост количества прикрепленного населения, так как наша территория активно застраивается, — говорит главный врач поликлиники № 9 Инна Анисимова. — Сегодня насчитывается уже 80 тысяч пациентов, и это не предел. В новом здании предусматривается увеличение терапевтических участков. Будет мощное рентгенологическое отделение, диагностическая служба, расширится женская консультация.

Также планируется разместить отделение врачей общей практики, неотложную помощь, отделение профилактики, кабинеты врачей узких специальностей, кабинет МСКТ, дневные стационары.

Инна Анисимова. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

— Наша задача — в ближайшее время приступить к проектно-сметной документации, — подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Попов. — Предполагаемый объем финансирования составит 1 млрд 300 млн рублей. Учреждение необходимо строить. Очевидно, число пациентов поликлиники № 9 скоро перевалит за 100 тысяч. К тому же ее нынешние помещения уже не соответствуют современным требованиям.

Дмитрий Попов. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Здание для медицинского учреждения планируют построить в оживленном микрорайоне. Кстати, по соседству с детским садом, сдача которого намечена на осень нынешнего года.

— Также рядом должна появиться школа — есть проектно-сметная документация, — отметил Вячеслав Франк. — Образовательное учреждение для города — уникальное, на 1100 мест. Совместно с правительством региона продумываем источники финансирования. В итоге вместе с детским садом, школой и поликлиникой вложения в социальную сферу микрорайона составят порядка 3 млрд рублей.

Вячеслав Франк. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

По оценке Вячеслава Франка, город нуждается в поликлиническом звене. В ближайшее время нужно определить площадку под строительство подобного учреждения в нагорной части. При этом наряду с усовершенствованием материально-технической базы встает еще один вопрос — кадры.

— Новые здания медицинских учреждений в значительной степени закроют потребности быстрорастущего Индустриального района, — рассказал главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. — При этом мы понимаем, что полностью проблему с доступностью достаточно сложно решить. Так как к моменту сдачи нашего помещения количество прикрепленного населения составит уже порядка 130 тысяч человек. Девятая — прирастает пациентами хоть и не так быстро, но тоже весьма значительными темпами. Поэтому приоритетная задача — укомплектовать штат врачами. В качестве одной из мер мы предлагаем часть освободившихся после переезда наших помещений отдать под служебное жилье медикам. Такая инициатива должна привлечь в две новые поликлиники специалистов.

Рабочий выезд. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Жители микрорайонов действительно ждут открытия современных социальных учреждений.

— В квартале проживает более восьми тысяч человек, — говорит житель микрорайона Дружный, предприниматель Дмитрий Аганов. — В основном это молодые семьи с детьми. И все они нуждаются в доступной поликлинике, качественном медицинском обслуживании. Это все как раз и должно обеспечить новое учреждение.

Начать строительство поликлиники планируют в 2024 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Источник: barnaul.org