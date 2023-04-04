Суд объяснил отмену реального срока девушке, которая сбила фельдшера в Алтайском крае

Суд объяснил изменение приговора по делу о гибели фельдшера Валентины Катеневой, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Новоалтайский городской суд в декабре 2022 года вынес девушке приговор и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

Также суд лишил ее водительских прав на три года и взыскал с осужденной в пользу родственников потерпевшей компенсацию морального вреда на сумму 3,2 млн рублей.

В судебном заседании девушка признала вину в совершении преступления, попросила прощения у потерпевших, в период слушания дела возместила затраты на погребение.

Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда в марте 2023 года проверил материалы дела. Срок изменили на условный.

На изменения в приговоре повлияло то, что Новоалтайский городской суд не мотивировал, почему девушку перевоспитают именно в условиях изоляции от общества в колонии-поселении.

Судебная коллегия приняла во внимание тот факт, что до ДТП девушка на протяжении шести лет не нарушала правила дорожного движения.

Также сыграло роль то, что девушка одна ухаживает за своей больной бабушкой и имеет два места постоянной работы.

Напомним, что авария произошла 2 октября 2021 года. Девушка не справилась с заносом и сбила насмерть фельдшера скорой помощи.

Ранее суд вынес приговор женщине, которая раздавила внедорожником палатку с маленькими детьми и их мамой.