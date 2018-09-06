Суд постановил вернуть на должность уволенную экс-декана юрфака АлтГУ Карлову

Утром 6 сентября уволенная ректором Сергеем Землюковым декан забрала исполнительный лист по судебному решению.

В исполнительном листе сказано: «Восстановить Наталью Карлову в должности декана юридического факультета с 21 июля 2018 года. Взыскать с университета такую-то сумму за время вынужденного прогула, — цитирует документ Карлова.

В АлтГУ больше нет юридического факультета. Сейчас в вузе другая структура — Институт государства и права, который уже получил руководителя. Директором новой структуры стал 34-летний Антон Васильев.

Наталья Карлова рассказала, что ее мало волнуют эти изменения.

Я только что подъехала на работу, к главному корпусу АлтГУ. То, что юрфака не существует — уже не моя забота. Сейчас я являюсь деканом юридического факультета, незаконно уволенным и восстановленным в должности решением суда, которое вступило в законную силу вечером 5 сентября. С сегодняшнего дня я должна приступить к трудовым обязанностям, к исполнению трудовых функций, иначе я попаду под дисциплинарное взыскание. Сейчас я уже на работе, — рассказала Карлова.

Она добавила, что затрудняется предполагать, как вуз будет выходить из этой ситуации. В любом случае, решение должно принимать руководство университета.

Я имею право работать до 1 марта 2019 года, пока не истечет контракт. На работу я буду ходить каждый день с 9 утра и до 5 вечера, — отметила Карлова.

В чем суть конфликта Карловой и АлтГУ?

Altapress.ru писал, что Наталья Карлова временно ушла с поста после скандала с выговором ей от руководства вуза. Ее наказали за то, что она лишила премии экс-декана факультета, профессора Виталия Сорокина.

Карлова подала в суд и выиграла его. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. Однако после решения суда Карлова так и не смогла приступить к своим обязанностям. Сначала ее отправили в командировку в Казахстан, потом предложили уйти в отпуск.

Во время судебных разбирательств место декана занял бывший представитель губернатора и регионального правительства в Алтайском краевом Заксобрании Антон Васильев.