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Жизнь

Суд разрешил открыться барнаульскому ТЦ после четырех месяцев простоя

Торговый центр «Геомаркет» начнет работать 15 апреля, сообщает «АиФ-Алтай» со ссылкой на администрацию ТЦ. Его работу приостановили еще 22 декабря из-за нарушений правил пожарной безопасности.

"ГЕОмаркет".
"ГЕОмаркет".
google.ru/maps

10 апреля состоялось очередное судебное заседание по делу. Прокурор Октябрьского района Барнаула отказался от иска в связи с тем, что собственник ТЦ устранил нарушения.

Ранее администрация торгового центра уже обнадеживала арендаторов анонсом открытия ТЦ. Но дело передали в суд другого района, а затем переносили заседания, чтобы предоставить собственнику время для сбора доказательств.

В 2019 году прокуратура также судилась из-за нарушений требований пожарной безопасности с ДК Барнаула и ДК Сибэнергомаш. Собственники смогли устранить проблемы и продолжить работу. Закрытыми с 2018 года остаются детские игровые зоны «Веселкино» и «Карамелька» в ТРЦ Galaxy. Требования прокуратуры к ним достаточно серьезные: ведомство, в частности, не устраивает факт их местонахождения выше второго этажа.

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