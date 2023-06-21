Свалки сваливают. Алтайский край очищает свою экологическую репутацию

Алтайский край вошел в число лидеров Сибирского федерального округа (СФО) по борьбе с несанкционированными свалками. В 2022 году таковых здесь было ликвидировано больше, чем в любом другом сибирском регионе, а общее их количество за год сократилось примерно на треть.

Алтайский край все чище и чище

Борьба со стихийными свалками осложняется тем фактом, что они ежегодно образуются десятками и даже сотнями, поэтому добиться положительной динамики — задача непростая. В Алтайском крае на конец 2021 года насчитывалось 72 несанкционированных свалки, а на конец 2022 — 49.

Таким образом, может показаться, что за год ликвидировано 23 свалки и это, кстати, самый высокий показатель в СФО. Однако если углубляться в детали, то обнаружится, что за минувший год в крае появилось 189 новых стихийных свалок, а общее количество ликвидированных в 2022 году достигло 212 единиц.

Мусоровоз на барнаульском полигоне ТКО. Анна Зайкова.

Генерация мусора

По скорости образования новых свалок Алтайский край занял первое место в Сибири, а Республика Алтай — последнее. За год их появилось:

Алтайский край — 189;

Иркутская область — 184;

Омская область — 165;

Тыва — 141;

Красноярский край — 120;

Новосибирская область — 112;

Томская область — 99;

Хакасия — 91;

Кузбасс — 18;

Республика Алтай — 17.

Несмотря на это, Алтайскому краю, как и Республике Алтай по итогам года все же удалось добиться положительной динамики.

ТКО. Altapress.ru

Где борьба за чистоту идет успешно

Если рассматривать динамику ликвидации свалок, то положительных результатов по итогам 2022 года в СФО удалось добиться лишь половине регионов. В Иркутской области количество свалок сократилось на 20 единиц, в Томской — на 19, в Омской — на 17. Пятью свалками меньше стало в Республике Алтай.

В остальных субъектах наблюдался прирост. В Кузбассе прибавилось две свалки, в Хакасии — 19, в Красноярском крае — 37, в Новосибирской области — 40. Самая плохая динамика отмечается в Тыве — здесь стало на 98 свалок больше, чем годом ранее.

Сбор мусора для дальнейшей утилизации. Фото: freepik.

Ликвидация свалок в СФО

Если смотреть на абсолютные значения, то, как уже говорилось выше, наибольшее количество свалок за год уничтожено в Алтайском крае (212 объектов). Кроме того, 204 объекта ликвидировано в Иркутской области, 182 — в Омской, 118 — в Томской, 83 — в Красноярском крае, по 72 — в Новосибирской области и Хакасии, 43 — в Тыве, 22 — в Республике Алтай и 16 — в Кузбассе.

Свалки Сибири

По общему количеству несанкционированных свалок на конец 2022 года регионы Сибири расположились следующим образом:

Красноярский край — 399;

Томская область — 396;

Иркутская область — 277;

Новосибирская область — 273;

Республика Тыва — 160;

Республика Хакасия — 134;

Омская область — 81;

Республика Алтай — 75;

Алтайский край — 49;

Кемеровская область — 35.

Таким образом, оба Алтая, наряду с Кузбассом, вошли в тройку наименее замусоренных регионов Сибири.